Proces tegen Holland's Got Talent-pedo van start in grootste kinderpornozaak in België ooit

De mannen hebben samen 11.776.954 bestanden aan kinderporno verzameld en uitgewisseld. Er wordt gesproken van de grootste kinderpornozaak ooit in ons buurland, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws . Lars de R. zou met de Belgische kinderpornoclub bestanden hebben uitgewisseld die hij in India maakte. Naast De R. staan er nog drie Belgen en een Brit terecht.

Holland's Got Talent

Lars de R. werd in 2009 op zestienjarige leeftijd bekend als gitaarspelende finalist van de talentenshow Holland's Got Talent. De rechter in Alkmaar veroordeelde de twintiger uit Krommenie in 2018 al tot vier jaar celstraf en tbs met voorwaarden vanwege seksueel misbruik van jongetjes in India, Kroatië en Nederland. Zijn jongste slachtoffer was vier jaar.

Het misbruik gebeurde over een periode van acht jaar. In die tijd reisde De R. een paar keer naar India, waar hij - tegen betaling - met vier jongetjes seks had. In Nederland misbruikte hij kinderen tijdens het geven van gitaarles en als activiteitenbegeleider in een Amsterdamse speeltuin.

Kinderen van verdachten

De Belgische politie heeft 38 slachtoffers van het vijftal geïdentificeerd. Dit zijn onder andere de kinderen van de verdachten zelf. Ook beschikken ze over chatsessies tussen de mannen.

Gezien de omvang van de zaak zijn analisten van Europol ingeschakeld. Tijdens onderzoeken naar kinderporno worden vaak dezelfde foto's gevonden. De analisten hebben laten weten dat het archief van de verdachten meer dan 664 nieuwe reeksen foto's bevat die nog niet eerder zijn ontdekt. De analisten noemen de zaak 'uniek'.

Child focus

De organisatie Child Focus, die vecht tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, is burgerlijke partij in de zaak, aldus de NOS. Dit houdt in dat de organisatie schadevergoeding kan eisen namens de duizenden slachtoffers van wie de politie nu nog niet weet wie het zijn.