Duitsland houdt snellere trein tussen Amsterdam en Berlijn tegen

AMSTERDAM - De Duitse plaatsen Bad Bentheim en Rheine houden een snellere treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn tegen. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van Radio 1 .

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel en werd uitgevoerd door het Nederlandse Goudappel Coffeng en het Duitse Railistics. De provincie Overijssel zegt zich niet te herkennen in het beeld dat wordt geschetst van onderzoek dat beïnvloed is.

Zestien stops

Zowel de NS als verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven willen dat er een snellere trein van Amsterdam naar Berlijn gaat rijden. Op dit moment stopt de trein op zestien stations; zes keer in Nederland, tien keer in Duitsland. De totale reistijd is daardoor bijna zesenhalf uur.