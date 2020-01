Belangrijke wedstrijden AZ worden uitgezonden op groot scherm in de stad

Een motie met die strekking werd onder meer door de VVD ingediend en is gisteren door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Het gaat om de wedstrijden van AZ die na de groepsfase in de Europa League worden gespeeld en kampioenswedstrijden.

Het is de Alkmaarders dit jaar al gelukt om de groepsfase in Europa door te komen. De eerste wedstrijd in de tweede ronde wordt op 20 februari tegen LASK Linz in Alkmaar gespeeld. Het is de bedoeling dat die wedstrijd al op een groot scherm op het Waagplein uitgezonden wordt.

Titelstrijd

Ook eventuele kampioenswedstrijden en de eindstrijd om de KNVB Beker moeten er te volgen zijn, mocht AZ meedingen om de prijzen. De club is voor beide titels nog steeds in de race. Het kan dus een waar feest worden dit jaar voor de Alkmaarders.