Maarten van der Weijden ligt goed op schema voor zwemrecord

ALKMAAR - Maarten van der Weijden heeft de nacht goed doorstaan, zegt zijn woordvoerder. De olympisch kampioen op de 10 kilometer in het openwater van 2008 trekt sinds gisteravond 19.00 uur baantjes in zwembad De Warande in Oosterhout in een poging het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren.

De van oorsprong Alkmaarse Van der Weijden had vrijdag rond 06.30 zo'n vijftig kilometer aan baantjes gezwommen. Als hij het wereldrecord wil verbeteren, moet hij voor 19.00 uur minimaal 102 kilometer zwemmen. Dat is het huidige record dat de Zweed Anders Forvass in 1989 vestigde.

"Het staat er goed voor; Maarten voelt zich goed en loopt zelfs iets voor op schema", meldt een van zijn woordvoerders. "Iedere tien kilometer mag hij nu wat vertragen, maar dat doet hij vooralsnog niet."

'Amper op de helft'

Het is volgens de woordvoerder nog te vroeg om te zeggen of het wereldrecord er ook echt aan gaat. "Het eerste stuk van de rit ging goed, maar hij is amper op de helft. Het zwaarste gedeelte komt nu pas."

Van der Weijden deed twee keer eerder een aanval op het record: in 2017 en 2018. De zwemmer, die zelf genas van leukemie, haalde miljoenen euro's voor onderzoek naar kanker op met zwemacties, zoals de Elfstedenzwemtocht in Friesland. Ook bij deze recordpoging gaan alle donaties aan de Maarten van der Weijden Foundation naar kankeronderzoek en -projecten.