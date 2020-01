Is dat een mus of een koolmees? De Nationale Tuinvogeltelling gaat van start

NOORD-HOLLAND - De kans dat de grote bonte specht zich laat zien is klein gezien de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar vele andere vogels, zoals de koolmees en het roodborstje, kunnen waarschijnlijk wel worden afgevinkt tijdens de Nationale Tuinvogeltelling die vandaag om 08.00 uur weer begint. De afgelopen was de huismus aanvoerder van de Noord-Hollandse vogellijst.

De Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseren al sinds 2001 de Tuinvogeltelling. Door deze jaarlijkse actie snappen onderzoekers, maar ook de vogeltellers zelf, meer van de leefwijze van vogels in de winter. Met die informatie kan de Vogelbescherming de vogels beter helpen en beschermen.

Een paar regels zijn er wel: je mag een half uur tellen en de vogels moeten in de tuin landen, eroverheen vliegen telt niet. Na een half uur turen in de tuin kan het getelde aantal vogels op de website ingeleverd worden.

Huismus

Afgelopen jaar deden bijna 8.000 mensen mee aan de tuinvogeltelling en in totaal werden er ruim 1,2 miljoen vogels geteld. De vogel die zich het vaakst liet zien, was toch wel de huismus. Die landde meer dan 200.000 keer in en op de Nederlandse tuinen en balkons.

De Nationale Tuinvogeltelling duurt nog tot en met aanstaande zondag 26 januari.