Visser gewond bij ongeluk aan boord kotter voor kust IJmuiden

Terwijl de kotter koers richting IJmuiden zette, voer de KRNM-reddingsboot de kotter tegemoet. Eenmaal aan boord bleek dat een van de bemanningsleden moeite met ademen had én last van z'n ribben had. Het vistuig had ook hem geraakt, maar vergeleken bij z'n Letse collega vielen zijn verwondingen mee.

"De andere man heeft een hoofdwond en een gebroken arm", vertelt de KNRM-schipper over de gewonde Let. Na aankomst in de haven van IJmuiden is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn collega hoefde na controle niet mee naar het ziekenhuis, en mocht aan boord blijven.