Gecrashte porsche-rijder voor de rechter: "Ik vind dat ik al genoeg ben gestraft"

ALKMAAR - Justitie eist 160 uur werkstraf en een jaar rijontzegging voor de 31-jarige Ennes I. uit Alkmaar. Volgens de officier van justitie reed de man veel te hard toen hij met een geleende Porsche 911 turbo vorig jaar mei crashte. Bij dit ongeluk raakte een inzittende zwaar gewond. "Het is een wonder dat iedereen het overleefd heeft", aldus justitie.

Aan het ritje kwam al snel een einde. Op de Bergerweg bij een wegversmalling raakte de auto in een slip. De auto kwam in de berm terecht en schakelde automatisch het tractiesysteem in. De bestuurder heeft nog proberen bij te sturen en is toen de macht over het stuur kwijt geraakt. Dat blijkt uit datagegevens van de porsche. Twee bomen en twee lantaarnpalen werden uit de grond gereden.

Ennes I. had de auto geleend van een vriend uit Bergen. Toen hij later naar een verjaardag ging, besloot hij twee vrienden uit te nodigen voor een ritje. "We gingen gewoon een rondje rijden voor de lol", verklaar I. aan de rechter. "Als je van dit soort auto's houdt geeft dat wel een bijzonder gevoel maar het was zeker niet de bedoeling om even wat te gaan testen."

Bij het ongeluk komt I. met de schrik vrij. Zijn medepassagiers hebben minder geluk. Een van hen heeft een open polsbreuk, een gescheurde slagader en een gebroken rib. Tijdens de zitting is het slachtoffer ook aanwezig. Hij heeft gecompliceerde schade aan zijn hand en de vraag is of hij zijn werk nog wel kan blijven doen. "Het gaat beter maar mijn hand wordt nooit meer de oude", zo verklaarde hij aan de rechter.

Shocktoestand

Tijdens de rechtszaak is vooral de vraag hoe hard I. heeft gereden onderwerp van discussie. Zelf verklaarde de bestuurder na het ongeluk aan agenten dat hij te hard had gereden. En ook de twee passagier verklaarden dat hij het gaspedaal flink had ingetrapt. Maar daar kan I. zich weinig van herinneren. "Ik was in shocktoestand dus ik weet er niets meer van. Als ik het wist zou ik het u zeggen."

Maar ook uit datagegevens en GPS-gegevens blijkt dat I. tussen de 100 en 130 kilometer per uur heeft gereden. Dat terwijl er op de plek des onheils maar 50 kilometer per uur is toegestaan. Volgens de advocaat van de verdachte is niet duidelijk hoe hard hij reed. "Het is algemeen bekend dat GPS-gegevens niet exact zijn. Dat is afhankelijk van heel veel factoren."

PTSS

Hij pleit dan ook voor vrijspraak. En ook I. vindt dat hij zijn rijbewijs moet houden. Hij is door het ongeluk zijn baan kwijtgeraakt. Ook wordt hij in het dorp Bergen met de nek aangekeken. Hij heeft aan het voorval PTSS overgehouden en bezoekt een psycholoog.

Nu hij als zelfstandige aan het werk wil heeft hij zijn rijbewijs hard nodig. "Ik vind het vreselijk wat er gebeurd is en ik wil heel graag weer mijn leven oppakken. Het klinkt misschien gek maar ik vind dat ik genoeg gestraft ben."