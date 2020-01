Voorleesproject tegen taalachterstand in Noordkop groeit: "Er is heel veel behoefte aan"

"We zijn in 2016 met dit project begonnen in Den Helder", vertelt Daniek Peereboom van Humanitas. "We zitten nu ook in Schagen en Hollands Kroon. Wij zijn enorm blij met de vrijwilligers die zich aanmelden, want de behoefte is groot."

Vorig jaar hielp Humanitas zo'n 65 gezinnen. Op dit moment krijgen 35 families regelmatig een vrijwilliger over de vloer om voor te lezen. "Maar we zitten nog maar aan het begin van het jaar. We hopen natuurlijk nog veel meer gezinnen te helpen."

Achterstand

"Onderzoek heeft laten zien dat Tibak echt wel achter loopt,", zegt Maite Pérez, "Hij gaat sinds januari voor het eerst naar de basisschool en daardoor merk je al verschil. Ik merk dat het een slimme jongen is, hij pikt heel veel dingen op. Het gaat dus vooruit maar het gaat nog wel een tijdje duren."

Humanitas gebruikt bij het voorleesproject de materialen van de Voorleesexpress, zoals boekjes voor de kinderen, maar ook hulpmiddelen waarmee de vrijwilligers zich goed kunnen voorbereiden. "De Voorleesexpress is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut. Dat wil zeggen dat het een goed onderzochte methode is."

Jip en Janneke

Voor Maite was de keus om als vrijwilliger aan de gang te gaan snel gemaakt. "Ik werd vroeger heel veel voorgelezen door mijn ouders, mijn oma en mijn neven. Dat vond ik altijd zo leuk. Jip en Janneke en Kikker! Daardoor ben ik zelf ook weer veel gaan lezen. En als je familie dat niet kan meegeven dan is dat hartstikke jammer."

"Wij zijn onwijs trots en dankbaar dat hier vrijwilligers op afkomen en dat we daarmee heel veel gezinnen kunnen ondersteunen. Want de behoefte is gewoon enorm. Er zijn heel veel gezinnen in de Kop die een voorleesvrijwilliger nodig hebben."