OM eist zeven jaar en tbs voor verkrachten en doden van Rinia Chitanie

Op Eerste Paasdag werd de 68-jarige Rinia Chitanie uit de Amsterdamse wijk Buitenveldert verkracht en zwaar mishandeld. Twee maanden later overleed ze aan haar verwondingen. Haar dood zorgde voor veel ontzetting, verdriet en boosheid.

Psychose

Vandaag stond Huruy G. voor de rechter. "Ik weet niet wat ik moet zeggen", luidde zijn eerste reactie op de beschuldigingen. "Ik kan het eigenlijk niet goed uitleggen", vervolgde hij na enig aandringen.

Het vermoeden bestaat dat de verdachte in een psychose was tijdens de fatale avond. Dat zou blijken uit zijn gedrag en de getuigenverklaringen.

Ontoerekeningsvatbaar

Tijdens een eerdere zitting besloot de rechtbank daarom dat G. in een kliniek onderzocht moest worden. Uit het rapport dat door deskundigen is opgesteld, werd daarentegen niet helemaal duidelijk of G. nou ontoerekeningsvatbaar was of niet.

"Voor een duidelijke diagnostiek heb je minstens een jaar nodig", benadrukte een psychiater vandaag. "Als ik mijn klinisch gevoel volg, denk ik tussen verminderd tot sterk verminderd toerekeningsvatbaar. We komen er niet helemaal achter omdat meneer zelf niet reflecteert."

Toch werd in het rapport geadviseerd om tbs op te leggen met een hoog beveiligingsniveau. "Gebruik van middelen is een enorme risicofactor", verklaarde de psychiater.

Drank en drugs

Toen G. in 2014 naar Nederland kwam, leek het in eerste instantie nog goed te gaan. Maar na een tijdje begon hij regelmatig drank en drugs te gebruiken.

"Met drank op wordt hij gevaarlijk. Er zijn vaker incidenten geweest", vertelde de vader van de verdachte in de rechtbank. Zo is Huruy G. al meegenomen door de psycholance en was hij betrokken bij ruzies en diefstallen.

Risico op herhaling

Het OM vertelde daarom te verwachten dat er een hoog risico is op herhaling. "De combinatie van de psyche van verdachte met alcohol of cannabis is letterlijk levensgevaarlijk." Daarom werd er naast een celstraf ook tbs geëist.

Niet alleen de vader van de verdachte was vandaag aanwezig in de rechtszaal, ook familieleden van het slachtoffer zaten in de zaal. Het ging om drie nichten, een broer en een zus. Zij legden een emotionele slachtofferverklaring af.

'Nog zoveel plannen'

"Haar leed was onbeschrijfelijk en ondraaglijk", zei de broer over de 51 dagen dat Chitanie in het ziekenhuis en hospice verbleef. "Ze kon geen aanrakingen verdragen en leed ook duidelijk tijdens haar coma onder haar trauma."

"Rinia had nog zoveel plannen, ze wilde genieten van haar welverdiende pensioen", vervolgde hij. "Ze hield erg van de natuur waar ze veel te vinden was. Ze deed vrijwilligerswerk en was betrokken bij het buurtcentrum. Haar plannen heeft ze nooit kunnen uitvoeren omdat het noodlot haar trof."

Uitspraak

Het laatste woord was aan de verdachte, maar hij had niks meer toe te voegen. Over twee weken volgt de uitspraak.