Naarders diepbedroefd door ontslagen pakketbezorger: "Hij was een topper"

NAARDEN - Een topbezorger, een erg vriendelijke man en bovenal een geliefd gezicht. Bewoners van de Naarder wijk Keverdijk komen superlatieven te kort voor 'hun' trouwe pakketbezorger Sait. De teleurstelling is dan ook groot dat de pakketbezorger als donderslag bij heldere hemel ontslagen is en dus niet meer in de wijk te zien is. De buurt gaat de barricade op: "Hij moet terugkomen."

Sait was lang een trouw gezicht in de wijk, maar loopt nu plots niet meer rond. Hij is ontslagen omdat hij te traag zou zijn. "Het proces van PostNL werd hierdoor verstoord en daardoor kreeg ik weer klachten dat het zo niet langer kon", zegt zijn oude werkgever, een onderaannemer van PostNL. "We krijgen een tijdvak wanneer we moeten bezorgen bij de klanten. Sait haalde maar 70 procent, in plaats van de 85 procent of hoger".

Niet meer van deze tijd

De Naarders kunnen het relaas van het pakketbezorgbedrijf maar niet begrijpen. Ze missen hun pakketbezorger zo erg, dat ze een petitie zijn gestart om hem terug te krijgen. "Hij was een bekend figuur in de wijk. Niet meer van deze tijd, zo'n topbezorger", aldus initiatiefnemer Monique Wensesing. "Hij kende alle namen. Hij was nooit een pakketje kwijt en als je niet thuis was dan wist hij waar hij het pakketje moest neerleggen."

De petitie van de Naarders wordt grif ondertekend: het aantal handtekeningen staat nu al op bijna driehonderd.

Het succes van de petitie heeft ook PostNL bereikt. "Het doet ons heel goed dat onze bezorger zo geliefd is", zegt een woordvoerder. Of het succes van de petitie iets uithaalt, is afwachten.

Andere bezorger

De Naarder buurt heeft nu een andere pakketbezorger, maar daar is niet iedereen even blij mee. "De nieuwe bezorger reed zo langs een huis, de bewoner was gewoon thuis, maar kreeg later een smsje dat ze niet thuis was en dat haar pakketje bij de Plus lag. Dat deed Sait wel anders."

Erg verdrietig

Sait zelf reageert erg verdrietig op zijn ontslag. "Ik ben een week in shock geweest", zegt hij. "Ik heb heel erg hard gewerkt. Tijdens de kerstdagen was het zó druk, dat ik misschien wat langzamer was. Ik ga de mensen in mijn wijk ontzettend missen."