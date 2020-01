PvdA: Politie moet gebruikers van 'snuiflijn' op verantwoordelijkheid wijzen via sms

AMSTERDAM - Een opvallend plan van de sociaaldemocraten om Amsterdamse drugsgebruikers met hun neus op de feiten te drukken. Als minderjarige dealers gepakt worden met een mobieltje van een ‘snuiflijn’ - een telefoonnummer dat mensen kunnen bellen om drugs te bestellen - dan moet iedereen die daar met zijn telefoonnummer in staat een sms van de politie ontvangen.

"Ik heb echt niet de intentie drugsgebruik te criminaliseren", zegt fractievoorzitter Sofyan Mbarki in een interview met AT5. "Maar een jonge verdachte met een telefoon bij zich, die allemaal Amsterdammers heeft bediend. Die mogen van mij echt wel weten dat een 16-jarige ergens in een rechtbank in de stad veroordeeld wordt terwijl wij die jongen in een positie hebben gebracht door onze collectieve vraag naar drugs."

SOFYAN MBARKI, PVDA

Mbarki vindt niet dat deze methode, die in Utrecht al eens werd beproefd, misschien weleens te ver zou kunnen gaan: "We hebben het over hele specifieke snuiflijnen hè. Dit zijn gewoon mobieltjes die van hand tot hand gaan, dus dit zijn geen persoonlijke mobieltjes. Dit zijn gewoon lijnen waar mensen het nummer van hebben, daar kun je een berichtje naar sturen en met een paar minuten staat iemand met een bestelling voor je deur. Volgens mij weten mensen heel erg goed wat ze aan het doen zijn als ze zo’n bericht sturen."

Hoewel het kopen van harddrugs strafbaar is, hoeft zo’n sms geen aankondiging van een mogelijke vervolging te zijn. Mbarki: "Dat hoeft er niet per se in te staan, maar ik vind wel dat Amsterdammers op hun verantwoordelijk gewezen mogen worden."

Eerder opperde de PvdA wel dat klanten van minderjarige dealers gestraft moeten worden. Gisteren schreef burgemeester Halsema aan de raad dat politie en justitie niet van plan zijn daar actief op te gaan handhaven. Ze schrijft dat daar te weinig capaciteit voor is. Daarnaast is het volgens Halsema vanuit gezondheidsperspectief niet wenselijk. Drugsgebruikers zouden dan minder geneigd zijn om hulp te zoeken bij gezondheidsproblemen.



Terwijl de drugsaanpak 'Weerbare Mensen, Weerbare Wijken van de burgmeester wordt besproken zal ook over de motie van de PvdA gestemd worden.