Dodelijke schietpartij Haarlem: "Er werd geroepen dat het over drugs ging"

Buurtbewoners van de Gedempte Voldersgracht in Haarlem zijn geschrokken van de schietpartij woensdagavond. "Er gebeurt hier nooit wat, dus dit is wel even schrikken", vertelt buurtbewoner Ole.

NH Nieuws

Rond negen uur werd er in de straat een 29-jarige man uit Beverwijk neergeschoten. Buurtbewoners hoorden een plop, maar hadden niet direct door dat er was geschoten. "Ik ging even buiten kijken en zag toen iemand liggen hier voor de deur." Omstanders hadden zich over het slachtoffer ontfermd en in korte tijd stond er ambulance en politie op de stoep. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij in de nacht van woensdag op donderdag is bezweken aan zijn verwondingen. De toedracht van de schietpartij is niet bekend, maar Ole hoorde van een vriend van het slachtoffer dat het met drugs te maken heeft.

