Amstelveners nemen ritueel afscheid van bomen langs A9: "Dank voor de zuurstof"

AMSTELVEEN - Bewoners van de Van Hallweg in Amstelveen hebben ritueel afscheid genomen van de bomen die moeten wijken voor de verbreding van de A9. Trommelend liepen ze rond de stammen, waarvan een deel gisteren al tegen de vlakte ging.

Omdat Rijkswaterstaat had aangekondigd dat de eerste bomen vandaag tegen de vlakte zouden gaan, hadden de buurtbewoners hun afscheid een dag eerder gepland. Maar toen ze gisteren bij de bomen aankwamen, bleken de eerste exemplaren al geveld.

"Ik dacht: wat is hier aan de hand? Dit kan niet waar zijn", vertelt Francisca Burgos voor de camera van NH Nieuws. "Ik ben er erg van geschrokken dat juist op de plek waar we het ritueel wilden doen, al bomen omgekapt zijn. Dus nu gaan we het tussen de omgekapte bomen doen."

Jarenlang hebben bewoners zich met protestacties en petities tegen de kap verzet, maar zonder resultaat. Zelfs de gemeente kon niet voorkomen dat de bomen moeten plaatsmaken voor asfalt, want dat is vereist om met het toenemende wegverkeer de filedruk te verlichten.

Trommel

Met een trommel (zonder fluit) loopt Francisca rond de bomen die er nog wel staan. "Dankjewel bomen, voor de zuurstof", spreekt ze de natuur toe. Ook de buurtbewoners in haar kielzog bedanken de bomen graag voor bewezen diensten. En om 'helende energie te geven aan een plek waar iets negatiefs plaatsvindt'.