Kinderen zijn voor één dag de baas in Zaanstad: "Er moeten meer winkels komen"

ZAANDAM - Een bijzondere dag voor Emilie en Rochiano. Zij zijn vandaag de burgemeesters van Zaanstad. Uit handen van de echte burgemeester Jan Hamming kregen zij de ambtsketen om en mochten ze mee praten over de plannen die in de stad gemaakt worden. Over één ding zijn ze het in ieder geval eens. "Meer winkels en woningen in de stad."