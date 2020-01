Jongens van 13 en 14 opgepakt voor overval met vuurwapen in Amsterdam

De winkel werd op 21 november rond 9.30 uur overvallen. Drie jongens bedreigden het personeel van de winkel met een vuurwapen en een mes. Vervolgens gingen ze er met een klein aantal telefoons vandoor.

Vorige week zijn er al twee jongens van 15 en 16 jaar opgepakt. Drie dagen later zijn de andere twee aangehouden, zo laat de politie vandaag weten.

Het is niet de eerste keer dat de winkel overvallen is. In februari van dit jaar werden twee aanwezige medewerkers met tiewraps vastgebonden. De daders van die overval dreigden met een vuurwapen en gingen er met telefoons vandoor.