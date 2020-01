Muiderberger wil 'met z'n allen' restaurant redden: "Niet gaan toekijken"

MUIDERBERG - Restaurant 't Lagerhuys, midden in het dorpscentrum van Muiderberg, staat al een half jaar leeg en intussen te koop als woonhuis. Dat kan dorpsbewoner Olivier Smitshuijzen niet verkroppen. Dus heeft hij een actie bedacht: De club van 100.

Hij vindt het belangrijk dat de dorpsstraat een levendige plek blijft. "Muiderberg moet geen slaapdorp worden", vult Jur Jonges van de dorpsraad hem aan. "Het is het hart van Muiderberg waar de lokale Spar, slager, groenteboer en bakker zijn", aldus Smitshuijzen.

Het idee is om met een grote groep mensen het restaurant te kopen en dat dan te verhuren aan een exploitant. "Het is een fantastische locatie. Het bestaat 138 jaar dit jaar. Dat vind ik alleen al reden dat je niet zomaar moet gaan toekijken dat dit een woonhuis wordt", vertelt de enthousiaste inwoner.

En Smitshuijzen blijkt niet de enige die graag wil dat de straat levendig blijft, want hij wordt overspoeld met reacties. "Mensen stonden aan de deur en als ik door de straat liep, kwamen mensen op hun sokken hun huis uit rennen en betuigde hun steun", vertelt hij lachend. De dorpsraad juicht het idee ook toe. "Als daarmee het restaurant gered kan worden, zou dat natuurlijk een geweldig idee zijn en ik moedig ze ook aan om hiermee door te gaan", aldus de voorzitter.

Vervolg

Smitshuijzen gokt dat door al die overweldigende reacties het met het draagvlak wel goed zit en nu is het tijd om een plan te schrijven. Hij zit het zelf in ieder geval helemaal zitten. "Door dat gedeeld eigenaarschap denk ik dat mensen ook sneller vrienden en familie meenemen en zelf daarnaartoe gaan kijken hoe druk het is en wie er zitten."