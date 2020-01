Verdachte moord en verkrachting Rinia Chitanie: "Dit was niet iets dat ik gepland had"

Tegen de politie had hij al verklaard dat hij twee biertjes op had en een derde aan het drinken was toen hij Chitanie tegen kwam. Hij vertelde de politiemensen dat hij haar op de grond had gegooid en had verkracht.

Dat bleek vanmorgen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank van Amsterdam. "Ik weet niet wat ik moet zeggen", reageerde de uit Eritrea afkomstige statushouder nadat de beschuldigingen in de zaal waren voorgelezen.

G. verliet de zaal voor korte tijd, omdat hij eerst met zijn advocaat wilde overleggen om te bespreken of hij wel antwoord moest geven. Dat besloot hij daarna, via zijn tolk, te doen. "Ik kan het niet weergeven, ook niet wat ik toen heb verklaard", zei hij tegen de rechter. "Ik ben het gewoon vergeten."

Hij zegt niet vooraf bedacht te hebben dat hij iemand wilde doden en verkrachten. "Dit was niet iets wat ik gepland had. Ik was gewoon op weg naar huis. (...) Het is gewoon heel erg fout en heel erg verkeerd wat er is gebeurd. Als ik nu alles weer hoor wat ik gedaan zou hebben, het is gewoon verschrikkelijk."