Lois (14) is voor een dag baas van Dopper: "Leuk dat het zo'n warm bedrijf is"

Met het project 'Baas van Morgen' wil JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren, de aandacht vestigen op het feit dat een succesvolle loopbaan niet voor iedereen is weggelegd.

Door heel Nederland droegen honderden managers, directeuren hoofdredacteuren de leiding voor een dag over aan scholieren. Onder de Noord-Hollandse deelnemers zijn behalve het Haarlemse Dopper ook Action en het Spaarne Gasthuis.

"Ik vind het heel erg leuk", reageert Lois in het bedrijfspand van Dopper voor de camera van NH Nieuws. "Leuk dat het bedrijf zo warm is, en dat iedereen gezellig is. Iedereen is aardig tegen elkaar en ik voel me meteen welkom."

Plasticgebruik op scholen terugdringen

Toch komt er bij leidinggevende functie meer kijken dan collegialiteit. En dus wordt er een beroep gedaan op Lois' grijze massa: ze moet een manier bedenken om het gebruik van plastic flesjes op scholen terug te dringen.

"Wij hebben het idee om in de kantine niet alleen water aan te bieden, maar ook water met een smaakje. En dat als je op school komt, je een Dopper krijgt zodat je het water daarin kan tappen."

Wat de echte baas Merijn daarvan vindt? "Daar moet ik nog even over nadenken", zegt hij eerlijk. Wel doet hij een suggestie die veel marketeers als muziek in de oren zal klinken. "Misschien is het een idee om jouw klas een fles te geven, zodat zij anderen kunnen inspireren een fles te kopen."

Meer geloof in eigen kunnen

Volgens JINC-directeur Daniël Roos werpt het verbinden van de bazen van vandaag en morgen al jaren z'n vruchten af. "Na afloop hoor ik vaak van de jonge deelnemers dat ze meer geloof hebben in hun eigen mogelijkheden. Maar de volwassenen steken er evenzeer iets van op. Over hoe getalenteerd en waardevol deze leerlingen zijn, bijvoorbeeld. Of ze krijgen van de jonge baas een slim idee aangereikt. Beide groepen hebben er dus iets aan."