Inzameling compleet: MS-patiënt Jolanda naar Rusland voor medische behandeling

DEN HELDER - Politieagent Kas van Rijkom uit Den Helder liep vorige maand nog driehonderd kilometer voor zijn buurvrouw, Jolanda Blokker-Terlouw, zodat zij naar Rusland kon voor een speciale medische behandeling. Niet zonder succes, want inmiddels zit zij met haar dochter in Moskou. Zo hoopt ze de zenuwziekte MS te stoppen.

Het geld dat Van Rijkom voor zijn buurvrouw had opgehaald en het eerder gedoneerde geld was overigens niet genoeg, het resterende bedrag moest worden bijgeleend. Maar dat hebben Jolanda en haar dochter Melissa er wel voor over: een andere MS-patiënt uit Den Helder is voor hen het levende bewijs dat de behandeling werkt. "Hij kon niet meer lopen en praten, maar inmiddels kan hij wel weer stappen zetten en kan hij ook weer praten." Tekst gaat verder onder de verwijzing.

De twee zijn daarom hoopvol gestemd: de behandeling zal zijn nut bewijzen. "Ik kan nu nog maar kleine stapjes zetten", vertelt Jolanda vanuit Moskou tegen NH Nieuws. "Mijn rechterarm en rechterbeen doen het niet goed. Dus het zou mooi zijn als dat verbetert." Extra stamcellen De Helderse verblijft bijna een maand in Rusland. In die tijd wordt ze eerst onderzocht, waarna ervoor wordt gezorgd dat ze extra stamcellen aanmaakt. Vervolgens worden deze stamcellen eruit gefilterd, moet ze chemo ondergaan en heeft ze daarna een rustdag. Daarna worden de stamcellen teruggeplaatst en moet ze in isolatie. Het gevolg moet zijn dat de zenuwziekte wordt stopgezet. Met een beetje geluk verbetert de situatie zelfs een beetje. "Mijn lijf krijgt een soort herstart", zegt Jolanda. "En omdat het jouw eigen stamcellen zijn, heb je geen kans op afstoting. Maar herstel heeft wel tijd nodig", waarschuwt ze. "Je moet er echt aan gaan werken." Ze vliegt op 13 februari met haar dochter terug naar Nederland.

Bekijk hieronder de aankomst van Kas bij de huis van zijn buurvrouw na 300 kilometer:

NH Nieuws