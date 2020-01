Huizers halen groot bedrag op voor aardbevingsslachtoffers, slechte toestand blijft

HUIZEN - De Stichting Albanië Comité Huizen heeft aan het einde van vorig jaar meer dan 36.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de felle aardbeving in Albanië van eind november. Toch wonen mensen nog steeds in tentjes en is de situatie niet optimaal.

Albanië Comité

Afgelopen november waren Huizers Herman en Anne-Lise Lubbers in Albanië toen ze wakker werden geschud door een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter, de zwaarste aardbeving in de regio in decennia. De heftige schokken richtten op ongeveer 25 kilometer van hun huis in Mushqeta, in Tirana en Durrës, de meeste schade aan. Op meerdere plaatsen stortten gebouwen in. Het Huizer echtpaar brengt al jaren voedselpakketten naar de allerarmsten van Albanië. Ze besloten na de aardbeving meteen vol in te zetten op hulp aan de aardbevingsslachtoffers.

De twee Huizers riepen hun dorpsgenoten na de aardbeving op om geld te storen. Dat werd flink gedaan. Door het grote geldbedrag konden ze naast elk gezin voorzien van een voedselpakket, ook beginnen met noodhulp. Kleding, dekens en extra geld De Huizers zien dat in Albanië de toestand nog steeds erg slecht is. De woonhuizen zijn zo zwaar beschadigd dat ze in tentjes wonen. Door de winterse weeromstandigheden zijn warme kleding en dekens noodzakelijk. Ook vraagt het echtpaar extra geld om verder te kunnen gaan met de wederopbouw van het rampgebied.