Verdachte van verkrachten en doden van Rinia Chitanie vandaag voor rechter

AMSTERDAM - Vandaag staat de 20-jarige statushouder Huruy G. voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht in april vorig vorig jaar de 68-jarige Rinia Chitanie op de Geervliet in Amsterdam te hebben verkracht en mishandeld, zo zwaar dat ze twee maanden later aan haar verwondingen overleed.

Het gebeurde op Eerste Paasdag, omwonenden hoorden die avond rond 22.00 uur veel geschreeuw. Rinia overleed twee maanden later aan haar verwondingen. De dood van Chitanie zorgde voor veel ontzetting, verdriet en boosheid in Buitenveldert. Een paar weken na haar dood werd ze herdacht met een stille tocht .

"Mevrouw was 68 jaar, klein van stuk en is doodgeslagen. Anno 2019. Verkracht en doodgeslagen. We zijn boos, maar ook heel verdrietig"

Op zijn slippers en in een trainingsbroek kwam hij met een duidelijke lach op zijn gezicht de rechtszaal binnengelopen. "Dat maakt mij woedend. De familie van het slachtoffer zit ook in de zaal", zegt buurtbewoner Hannah van Beetz, die uit steun voor de nabestaanden naar de zitting was gekomen.

Psychologen lieten weten G. toen te hebben onderzocht, maar dat er geen gesprek met hem mogelijk was. Hierop besloot de rechtbank dat G. in een kliniek onderzocht moest worden.

Toen de rechter hem vroeg wat hij ervan vond als hij zou worden opgenomen in een forensisch psychiatrische kliniek, antwoordde G. destijds: "Mag ik pauze? Ik wil graag roken."

'Dit is voor mij geen mens meer'

Bij de buurtbewoners schoot dit in het verkeerde keelgat. "Dit is voor mij geen mens meer", zegt een bewoner, die zich sinds het incident niet meer veilig voelt in de buurt.

Het besluit van de gemeente dat er een 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden in de buurt komt, komt dat gevoel niet ten goede. Sommige bewoners vrezen voor meer mensen met psychische problemen.

"Ik denk dat die mensen veel beter moeten worden doorgrond. Je kan ze toch niet zomaar in een buurt plaatsen. Dan is het net of je een Pieter Baan Centrum hebt, maar dan in ons winkelcentrum", aldus bewoner Ankie Friedlander.