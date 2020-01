Alkmaar Rechter velt oordeel over bomenkap in Alkmaars stadspark: "Vleermuis kan redding zijn"

ALKMAAR - De rechter velt vandaag een oordeel over de bomenkap in het Alkmaarse stadspark De Hout. De Noordwest Ziekenhuisgroep wil 39 bomen kappen om ruimte te creëren voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Actiegroep Red de Hout is naar de rechter gestapt om dat te voorkomen. De goed beschermde vleermuizen zijn hun laatste hoop. "Vleermuizen hebben geen stem, daarom moeten wij het doen."

Met enige weemoed loopt Rutger Polder, woordvoerder van de actiegroep Red de Hout, een rondje door het stadspark. Op de grens van het ziekenhuis en het bos staan hekken. "Op deze hoek gaan alle bomen eruit. Dat is echt dramatisch, we raken elke keer weer een stukje meer kwijt, en wat houden we nog over?" Vertraging Als het aan de Noordwest Ziekenhuisgroep ligt, wordt er zo snel mogelijk begonnen met de kap. Mocht de rechter de bomenkap stil leggen dan zijn de gevolgen voor de bouw van het ziekenhuis groot. "Waar wij ons zorgen om maken is dat als we de bomen niet voor het broedseizoen mogen kappen, we driekwart jaar vertraging oplopen", vertelde een woordvoerder eerder aan NH Nieuws.

NH/Tom Jurriaans