Met frituurvet besmeurde ganzen allemaal weer schoon: "Nu veren in model brengen"

Sinds vrijdag heeft een team van vijf vrijwilligers zich vrijwel non-stop ontfermd over de pechvogels. Na de eerste poetsbeurt bleken sommige ganzen last te hebben van 'hardnekkige aanslag', waarop de ganse poetsbeurt bij hen 'nog eens dunnetjes is overgedaan'.

De komende dagen krijgen de ganzen de gelegenheid om hun verendek verder te verzorgen en in model te brengen. Snel daarna zullen ze Haagse opvang verlaten, maar het is nog maar de vraag of ze terug naar Aalsmeer gaan.

"Of het wordt een voor hen bekende plek in de woonplaats waar ze vandaan komen", schrijft de opvang. "Of ze zullen naar Akka's ganzenparadijs [in Drenthe, red.] gaan. In beide gevallen zullen ze goed terechtkomen."