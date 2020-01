Oud-rechercheur over zaak-Tanja Groen: "Vandaag was een emotionele rollercoaster"

Rond 18.15 uur werd echter bekend dat het lichaam van Tanja niet is gevonden in een graf op een Maastrichts kerkhof. Daar had de politie vandaag gezocht na een serieuze tip.

Het was destijds ontzettend lastig om meer te weten te komen over Tanja's verdwijning, vertelt Van Heugten. "Toen Tanja verdween, hadden we niets. Geen fietsendopje, helemaal niets. Ze is de straat uitgefietst en we weten niet eens of ze linksaf of rechtsaf is gegaan. Dat was het toen en dat maakt het ook zo ongrijpbaar. Iemand is ineens van de aardbodem verdwenen en je ziet er totáál niets meer over."

Ook de vele tips leidden in de afgelopen jaren nergens naar. "Niets waarvan je zegt: daar hebben we houvast aan en daar kunnen we wat mee. Dat maakt het toch wel heel speciaal, moet ik zeggen."

NH Nieuws sprak Van Heugten voordat bekend werd dat het lichaam van Tanja Groen niet in het graf is aangetroffen. Tekst gaat door onder video: