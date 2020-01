IJburg alert na reeks straatroven: 'Diemerpark 's avonds mijden'

AMSTERDAM - Inwoners van de Amsterdamse wijk IJburg zijn op hun hoede na een opvallende toename van het aantal straatroven. De politie raadt aan dure spullen goed weg te stoppen en bij een verdachte situatie het alarmnummer te bellen. Sportclubs adviseren om niet alleen in het park te fietsen.

"Ik weet dat er kinderen van ongeveer 14 tot 16 jaar in het Diemerpark mensen overvallen en telefoons stelen", vertelt een meisje. 'Ik ken via-via een jongen die een stukje verderop aan het fietsen was, toen kwamen er jongens met messen en die wilden zijn oortjes en zijn telefoon", zegt een ander. "Maar die waren heel goedkoop, dus toen lieten ze hem gaan."

Diverse IJburgers maken zich zorgen: "Ik mag van mijn moeder voorlopig niet in het Diemerpark lopen in de aovnd. Ik doe aan hardlopen, dus ik vind het leuk om daar te lopen, maar het is te gevaarlijk." Een ander vertelt dat ze iets sneller naar huis fietst en altijd samen met vriendinnen fietst als ze laat van de hockeyclub af komt.