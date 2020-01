IJmond Expositie over Kweekschool 50 jaar na bezetting feest der herkenning voor oud-leerlingen

BEVERWIJK - Voor de oud-leerlingen van de Bisschoppelijke Kweekschool in Beverwijk is de expositie over de school een feest der herkenning.

Fred Segaar/NH Nieuws

Honderden oud-leerlingen hebben de tentoonstelling al bezocht. En de verwachting is dat er nog velen zullen volgen. Daarom is de expositie in Museum Kennemerland verlengd tot en met 2 februari.

Fred Segaar/NH Nieuws

Vooral de film over de bezetting en de ontruiming door de politie in 1970 trekt veel aandacht. "Logisch", zegt Frans Overmeeren. "Dit is uniek materiaal en veel mensen herkennen zichzelf." Overmeeren was er zelf ook bij die januaridag in 1970. Het maakte grote indruk op hem.

Democratisering De studenten hadden de school bezet om democratisering en vernieuwing in het onderwijs te bereiken. "Dat was hard nodig", roepen Ton Morsch en Henk Kuip, ook oud-leerlingen, in koor. "Tot dat moment mocht je weinig: je moest vooral braaf zijn. Daarna kwam er meer vrijheid. De bezetting is dus zeker ergens goed voor geweest."

De drie oud-leerlingen van wat later de Pedagogische Academie is gaan heten, hebben goede herinneringen aan de periode van de bezetting. "Ik heb in die paar maanden heel veel geleerd", zegt Henk Kuip. "Meer dan in al die jaren ervoor. Dat was vooral een tijd van stilstand."