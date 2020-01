Reportage: het bewogen leven van een moordrechercheur

Na een tijdje wordt hij agent bij de afdeling kinderpolitie. "Ik heb daar een schitterende tijd gehad, want al die jonge Amsterdammertjes deden in die tijd alles wat Onze Lieve Heer al verboden had. Inbraken, zedendelicten, roven: noem maar op."

"Ik zag die beelden van dat kind op de snijtafel voor me, toen was ik even helemaal van de kaart"

In de jaren '80 wordt hij geplaatst bij de Moordbrigade, waar hij de uiteenlopendste zaken tegenkomt. Van liquidaties in het criminele circuit tot schrijnende familiedrama's: meer dan 500 zaken behandelt hij in zijn carrière. Toch weet hij bijna altijd zijn hoofd koel te houden.

Kindje

Er is één moment dat dat niet lukt. "Dat was toen het Academisch Medisch Centrum (ziekenhuis in Amsterdam, red.) belde dat er een kindje van zes weken oud een onnatuurlijke dood was gestorven. We komen daar en nemen het kindje mee om sectie op te verrichten. Het allereerste moment van een sectie is altijd naar, als het mes erin gezet wordt. Bij dat kindje kreeg ik kippenvel, want dat is zo teer en zielig."

Drie weken later bezoekt Cees' nicht hem met een baby'tje van zo'n zes weken oud. "Ik kreeg het kind op mijn arm en ineens brak het angstzweet me uit. Ik zag die beelden van dat kind op de snijtafel voor me. Toen was ik even helemaal van de kaart."

Politie is veranderd

Cees is al een tijdje weg en sindsdien zijn er de nodige dingen veranderd binnen de Amsterdamse politie. Zo bestaat de afdeling Moordbrigade niet langer. "Tegenwoordig moet iedereen namelijk alles kunnen. Dan zeg ik op z'n Amsterdams: 'lik m'n reet, daar klopt niets van'. Ondanks dat vond hij zijn baan 'de mooiste die ik ooit had kunnen bedenken. Ik ben nog steeds diender, dat zit in m'n hart'.