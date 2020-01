Van kwajongensstreek tot wereldfaam: dertig jaar graffiti op Haarlemse muren

HAARLEM - Ze begonnen in de jaren 80 op pleinen in verschillende Haarlemse wijken. Nu, ruim 30 jaar later, zijn sommige van die jonge graffitiartiesten over de hele wereld bekend. Van al het werk dat in die jaren gemaakt is, heeft volger van het eerste uur Richard van Tiggelen de tentoonstelling 'graffiti. Cultureel erfgoed van de stedelijke omgeving' samengesteld. Die expositie is te zien in het ABC architectuurcentrum.

In de jaren 80 waren er verschillende groepen in Haarlem die zich met graffiti bezighielden. "Tussen hen was er enige rivaliteit", zegt Richard van Tiggelen. "De scene was toen veel meer regionaal gebonden. In Haarlem-Noord had je andere schrijvers dan in Schalkwijk of Parkwijk. Maar, iedereen wist wel van elkaars bestaan door de namen die op de muren werden gespoten." De rivaliteit bestond uit het overspuiten van elkaars werk om zodoende meer respect te krijgen en meer naamsbekendheid te verwerven.

The Dutch graffite Library

"Graffiti is vergankelijk en verandert met het stadsbeeld mee", legt Richard verder uit. "Dat is ook het mooie van de cultuur. Toch willen wij met de Dutch Graffiti Library de cultuur behouden en het werk documenteren. Door de jaren heen hebben we ontzettend veel beeldmateriaal verzameld; van artikels tot foto's en van kunstwerken tot schetsen. Dat werk laten wij nu met de tentoonstelling zien."

