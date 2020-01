Dagelijks gemiddeld één sleutelloze auto gestolen in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - In de eerste drie weken van dit jaar is er in het werkgebied van de politie Noord-Holland iedere dag gemiddeld één sleutelloze auto gestolen. Na 21 dagen staat de teller op twintig personenauto's en één bestelauto.

Risico is echter dat de ont- en vergrendelingscode op de kaart kan worden gekopieerd. Het signaal van de apparatuur waarmee naar sleutels wordt gezocht, wordt echter geblokkeerd door metaal, wat betekent dat het raadzaam is om de sleutel in een blik of ijzeren sleutelkast te bewaren.

De politie waarschuwt dat niet alleen autodiefstallen, maar ook autoinbraken op deze manier worden gepleegd.