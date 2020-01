Onrust in Muiderberg om verdwijnen restaurant: "Het moet geen slaapdorp worden"

"Muiderberg moet geen slaapdorp worden", vertelt Jur Jonges van de dorpsraad. "Het is het hart van Muiderberg waar de lokale spar, slager, groenteboer en bakker is", vult dorpsgenoot Olivier Smitshuijzen aan.

De gemeente laat weten dat een exploitant diverse stukken moet overleggen. "Maar ondanks aandringen van de gemeente, gebeurde dat niet volledig. Er ontbraken stukken en daarmee was de aanvraag onvolledig. Deze is door de gemeente buiten behandeling gesteld. Het gevolg is dat er geen vergunning kon worden verleend. Daarna is de zaak ook gesloten."

"Ze kwamen met een paar ambtenaren checken of we niet per ongeluk open waren, schande"

Hij wordt in dit idee gesterkt omdat onder de vorige eigenaar het restaurant zonder vergunning open was. "Toen werd er niet gecontroleerd, was er geen vergunning nodig. Ze zijn hier zelfs met een paar ambtenaren komen controleren of we niet per ongeluk open waren. Schande."

De gemeente bevestigt dat zijn voorganger geen vergunning had. "De uitbater van heeft in 2016 wel aanvraagformulieren opgevraagd, maar deze niet ingediend rond de periode dat de gemeente Muiden opging in de gemeente Gooise Meren. Daarna is de uitbater verhuisd naar een andere gemeente vóór het gecontroleerd is door de (horeca)-boa’s", zo laat de gemeente in een schriftelijke reactie weten.

Het restaurant is nu al meer dan een half jaar dicht en dat loopt in de kosten. "Ik heb hier gewoon een financiering op lopen. Als je rente en aflossing moet betalen en er komt geen huur binnen, kun je dat wel een paar weken uithouden, maar op langere termijn gaat dat mis. Als de gemeente weigert mee te werken aan horeca, dan moet het maar als woning verkocht worden."

Gesprek

Er lijkt schot in de zaak te komen, want intussen heeft Vlaanderen een gesprek gehad met de burgemeester. "De burgemeester heeft gezegd: 'laten we niet achterom kijken, maar vooruit kijken. Ik ben best bereid mee te denken om hoe we het oplossen'", aldus de eigenaar. De gemeente wil niet zeggen wat er in het gesprek is besproken.