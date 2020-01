Politie zoekt verdachte van gewapende straatroof bij wasstraat Duivendrecht

De eerste verdachte die de box inloopt, haalt meteen een vuurwapen tevoorschijn en richt die op het slachtoffer. Vrijwel direct daarna krijgt hij een klap met de achterkant van het pistool.

Deze verdachte is al aangehouden door de politie en is dus onherkenbaar op de bovenstaande beelden. Maar de recherche is nog op zoek naar zijn handlanger. Het gaat om de man met de zwarte jas en capuchon op zijn hoofd.