Dak gaat eraf bij knullige inbraak op Bloemenmarkt in Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau NH beelden vrijgegeven van een wat knullige inbreker aan de Bloemenmarkt in Amsterdam. De man probeert via het dak de kluis van een drijvende winkel te stelen.



In bovenstaande video is te zien hoe op 15 augustus vorig jaar de man iets na 1.00 uur probeert binnen te komen bij de zaak. Dat doet hij door een gat te maken in het dak van de winkel. Kluis Wat aarzelend komt hij binnen, waarna hij al snel de kluis in het pand vindt. Daarna volgt de klim terug naar de buitenlucht; zijn vertrek is al even onhandig als zijn entree. De camera in het pand lijkt hij niet op te merken.

"Het ziet er inderdaad heel knullig uit, maar het blijft wel een inbraak met heel veel schade. Dat is heel vervelend voor de eigenaar van de boot", zegt politiewoordvoerder Sara Tillart bij Bureau NH. "Uiteindelijk heeft hij ook niets meegenomen, want hij laat de kluis achter."



Desondanks wil de politie graag weten wie de man is. "Het gaat om een man met een normaal postuur, hij is tussen de 20 en 30 jaar oud. Ten tijde van de inbraak droeg hij een sweater met capuchon, een spijkerbroek en Nike-sneakers." Tipgevers kunnen bellen met 0800-6070.