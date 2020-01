Weer hoop voor Texelse konikpaarden: kleine kans dat ze tóch worden herplaatst

TEXEL - De Texelse konikpaarden blijft het slachthuis mogelijk alsnog bespaard: Staatsbosbeheer zegt dat er een kleine kans is dat de dieren toch kunnen worden herplaatst. Ze zouden dan elders in het gebied van Staatsbosbeheer terechtkomen.

Dat zegt woordvoerder Marcel van Dun tegen NH Nieuws. Wanneer over deze plannen meer duidelijkheid is, en waar de paarden vervolgens exact naartoe gaan, is nog niet bekend.

Vorig jaar werden de konikpaarden, enkel hengsten, van het Oostvaardersplassengebied verplaatst naar de Slufter. In Flevoland was een overschot aan paarden en op Texel was juist voldoende ruimte. De dieren konden daar worden ingezet als 'grasmaaiers'.

Proef niet geslaagd

Maar gisteren werd bekend dat de proef met de konikpaarden volgens Staatsbosbeheer niet was geslaagd. Hoewel de dieren populair waren, zaten er daarnaast te veel nadelen aan. Zo zijn ze te tam tegenover wandelaars. "De paarden zoeken toenadering en besnuffelen rugzakken", zei boswachter Erik van der Spek gisteren. "Er zijn bezoekers die dat onprettig vinden en bovendien kan het tot gevaarlijke situaties leiden."

Verder pakte de begrazing niet uit zoals gehoopt, beschadigen de paarden het deel van de duinen dat dienst doet als waterkering en vertrappen ze de nesten van de weidemier.

Naar de slager

Alternatieven waren volgens Staatsbosbeheer niet mogelijk, zei de natuurbeheerder gisteren, zodat volgens hen de enige logische optie is om de dieren naar de slager zouden moeten.

Het besluit kwam Staatsbosbeheer op veel kritiek te staan. Er werd een petitie gestart - die inmiddels al meer dan 5.000 keer is ondertekend - en lokale partijen op Texel hebben het college van burgemeester en wethouders aangespoord met Staatsbosbeheer in gesprek te gaan. Nu lijkt er tóch wel een andere mogelijkheid te zijn voor de dieren.

Bekijk hieronder de uitleg van boswachter Erik van der Spek, zoals hij die gisteren gaf: