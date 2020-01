Nieuwe maatregel moet bankbiljetten bij plofkraak onbruikbaar te maken

NOORD-HOLLAND De DNB werkt aan een nieuwe maatregel om bankbiljetten bij een plofkraak onbruikbaar te maken. Dat heeft DNB-directeur Else Bos vandaag laten weten.

Details over de maatregel zijn nog niet bekendgemaakt, maar bij soortgelijke initiatieven wordt verf of lijm gebruikt. Hoe lang de invoering van die maatregel nog op zich laat wachten, is niet bekend.

Wel benadrukte Bos dat de maatregel om geldautomaten 's nachts af te sluiten een tijdelijke is. In de toekomst kan er volgens haar bij iedere geldautomaat weer 24 uur per dag gepind worden.

Tientallen plofkraken

Met hun explosieven veroorzaken criminelen vaak voor forse schade aan de betreffende gevels. Alleen vorig jaar gebeurde dat alleen al in Noord-Holland tientallen keren. Na de recentste golf plofkraken werd besloten de automaten 's nachts af te sluiten.

Ook plofkraak op afgesloten automaat

Met de ingreep zijn plofkraken overigens niet helemaal uitgebannen. Sommige criminelen proberen het nog steeds. Zo vond er eerder deze maand nog een plofkraak plaats bij een geldautomaat in Uithoorn.

Bekijk op de kaart hieronder waar in Noord-Holland in 2018 en 2019 plofkraken werden gepleegd: