Steeds warmere winters: Bloemencorso rijdt week eerder

"We zien een trend dat het ingewikkeld is om aan een goede kwaliteit bloemen te komen", zegt woordvoerder Esther den Hertog van Bloemencorso Bollenstreek tegen Omroep West. "In het algemeen staan de bloemen eerder in bloei en daar wil je in mee bewegen."



Daarom heeft het bestuur besloten het corso voortaan een week eerder te houden. Mits het dan geen Pasen is. "Het corso is nooit met Pasen, want dan is het al heel druk in de Bollenstreek en die drukte wil je niet nog meer verhogen."



Dit jaar is het bloemencorso nog 'gewoon' op 25 april, volgend jaar op 17 april.

'Sneeuw en vorst worden steeds zeldzamer' De winters warmen de afgelopen jaren sterk op, ziet Omroep West-weerman Huub Mizee. "Sneeuw en vorst worden steeds zeldzamer." Ook deze winter is het uitzonderlijk zacht. "Dat past in een trend. We hebben dit jaar een behoorlijk gebrek aan kou. Het meest opvallend is dat er maar weinig vorst is en we hebben nog geen sneeuw gehad, dat is uniek. December was twee graden warmer dan normaal." Op 17 december werd zelfs een temperatuur van 14 graden gemeten. Bloemenman Toch maakt de organisatie van het corso zich - ondanks de warme winter - geen zorgen over de komende editie. 'We hebben er nog geen zicht op. Onze bloemenman gaat zich pas drie weken voor het corso echt druk maken', zegt Den Hertog. De Keukenhof in Lisse liet vorige week weten last te hebben van het grillige klimaat. Het park plant dertig procent meer bollen zodat er het hele seizoen bloemen bloeien.