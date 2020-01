Amstelvener Marc (17) hoeft geen bal te raken maar is wel professional bij Fortuna Sittard

AMSTELVEEN - Hij is pas 17 jaar oud, zit in 5 Havo maar heeft al een prachtige stap gemaakt. Marc Groenland uit Amstelveen staat onder contract bij Fortuna Sittard. Toch is hij nauwelijks in Sittard te vinden en kan hij geen bal raken. Huh?

Je leest het goed. Marc is namelijk geen voetballer, maar e-sporter. Hij vertegenwoordigt samen met zijn teamgenoot Jason de Limburgse club in de eDivisie. Dat is de online-competitie voor FIFA waaraan alle grote clubs van Nederland meedoen. Sinds september is hij onderdeel van het Limburgse team en gisteren was voor hem een grote dag. Hij speelde zijn belangrijkste wedstrijd tot nu toe, de play-offs voor de finale in AFAS Live, waar 25.000 euro op het spel staat.

Livestream

Marc gaat nog even door de make-up en loopt dan naar de grote televisiestudio, waar drie presentatoren, twee commentatoren en in elke hoek een camera te vinden zijn. De eDivisie wordt live uitgezonden op YouTube en daar kijken duizenden mensen naar. De digitale sport wordt steeds groter en bekender en de aanpak is zeer professioneel.

Doel voor volgend seizoen

Marc speelt zijn wedstrijd tegen het team van Willem II gelijk met 2-2. Daarna is zijn teamgenoot Jason aan de beurt. Helaas verliest hij en daarmee is Fortuna Sittard uitgeschakeld. Toch houdt Marc de moed er in: "Het is een gemis in ervaring: om in de AFAS Live te spelen zou een enorme ervaring zijn. In de finale staan we nu niet, maar dat is wel het doel voor volgend seizoen."