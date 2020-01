De Peiling: 'Geef schooladvies voor vmbo, havo of vwo pas in derde jaar middelbare school'

Kinderen moeten pas in het derde jaar van de middelbare school een schooladvies voor het vmbo, havo of vwo krijgen. Dat schrijven allerlei onderwijsorganisaties in een advies. Nu krijgen kinderen in groep acht van de basisschool al een schooladvies. Dat is volgens de organisaties veel te vroeg.

ANP

Onderwijspact

Er is al vaker om uitstel van het schooladvies gevraagd, maar het is voor het eerst dat zo'n grote groep onderwijsorganisaties dat gezamenlijk in een onderwijspact doet. De VO-raad, MBO Raad, CNV Onderwijs, en scholierenorganisatie LAKS vinden allemaal dat groep 8 te vroeg is voor een schooladvies. Nederland is een van de weinige landen waar de keuze voor een schooltype op jonge leeftijd gemaakt wordt. De onderwijsorganisaties zien graag een brede onderbouw in het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen van alle niveaus bij elkaar zitten tot ze 15 jaar zijn. Gelijke kansen

Uit internationaal onderzoek blijkt dat een latere bepaling van het schoolniveau zorgt voor meer gelijkheid in de onderwijsprestaties van de leerlingen. "Dat komt waarschijnlijk omdat kinderen uit kansarme gezinnen, die gemiddeld een wat lager startniveau hebben, langer de tijd krijgen om hun talenten te ontwikkelen", vertelt onderwijssocioloog Sara Geven aan de NOS. Uit het onderzoek blijkt niet dat goede leerlingen slechter gaan presteren als ze in een gemengde klas zitten.

Quote Lang niet alle leerlingen krijgen het goede advies op de basisschool Maryse knook

Brede brugklas

Sommige scholen doen het nu ook al anders. Zo werkt de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam al 48 jaar met een brede brugklas. "Bij ons zitten vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretische leerweg, havo en vwo de eerste twee jaar bij elkaar in een klas", vertelt directeur Maryse Knook in het Radio 1-programma Spraakmakers. "Lang niet alle leerlingen krijgen het goede advies op de basisschool. Het is gewoon heel erg zonde als je ze dan meteen in een hokje duwt." Wat vind jij?

