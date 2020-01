Automobilist met openstaande celstraf en duizenden euro's boete van snelweg geplukt

De politie was aan het controleren. Toen de automobilist staande werd gehouden, gaf hij een valse naam op en gaf hij de agenten een ongeldig verklaard rijbewijs.

Toen de man werd nagetrokken kwam de aap uit de mouw: hij had nog een openstaande celstraf van 93 dagen en moest nog een boete van 6000 euro betalen. De man is daarop aangehouden, zijn auto is in beslag genomen.