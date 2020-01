Woningen ontruimd boven Purmerends restaurant met brandende keuken

PURMEREND - Meerdere bewoners van een flat aan het Wormerplein hebben vanavond letterlijk in de kou gestaan, toen ze hun huis moesten verlaten vanwege een keukenbrand.

Dat gebeurde even na 20.00 uur, toen er in een burgerrestaurant een brand in de keuken ontstond. Daarop besloot de brandweer de bovenliggende appartementen te ontruimen.

Het gevaar was al snel geweken en niemand raakte gewond. Na controle mochten de bewoners weer terug naar hun huizen.