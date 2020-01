Bewoners betrappen inbreker en houden hem vast in eigen auto

MONNICKENDAM - Een 29-jarige inbreker is vanmorgen door de bewoners van het huis waar hij wilde inbreken betrapt, aangehouden en overgeleverd aan de politie.

De 56-jarige bewoonster lag rond 8.00 uur te slapen, toen zij ineens herrie in het huis hoorde. Ze riep naar haar man en vroeg of alles goed was, toen ze plotseling een onbekende man het huis uit zag rennen.

Verstopt in auto

Daarop haalde de vrouw snel haar man, die in hun schuur aan het werk was. Na een korte zoektocht vonden ze de man in hun eigen auto, waar hij zich probeerde te verstoppen voor het echtpaar.

Terwijl de vrouw de politie inschakelde, wist de man de dief vast te houden in de wagen. Agenten hebben de inbreker daarna meegenomen naar het bureau.