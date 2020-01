Gerda Holla uit Oostwoud zwemt vandaag een ijsmijl (1600 meter!)

OOSTWOUD - Veel mensen moeten er niet aan te denken; een mijl zwemmen in ijskoud water. Maar dat geldt niet voor Gerda Holla uit Oostwoud. Zij wacht al weken op het juiste moment: de dag dat het water koud genoeg is zodat zij een ijsmijl kan zwemmen. En dat is vandaag!

Deze morgen duikt Gerda zo'n 1600 meter van haar huis af het water in. En nee, niet in een dik thermopak, maar gewoon in haar badpak. En dat bij een watertemperatuur van zo'n 3 graden.

Twee jaar terug begon Gerda met ijszwemmen. Ze ging een keer mee met haar zwemtrainer naar een training in Volendam. "Ik dacht alleen maar, wat zijn dat dan voor idioten."

Nieuwsgierigheid

Maar eenmaal in het water won de nieuwsgierigheid het van de weerstand. Ze ging vaker en deed op een gegeven moment mee met wedstrijden. "Op de laatste training die winter zwom ik 500 meter. Een enorme afstand waar ik vet trots op was."

Vorige winter begon Gerda weer met trainen in het ijskoude water. Ze wilde meer dan 500 meter zwemmen en probeerde steeds een record voor zichzelf te zetten. "Ik kreeg steeds meer controle op wat ik deed en het gaf ontzettend veel voldoening."



Ze zwom die winter uiteindelijk een kilometer en het kriebelde om een nieuw record te vestigen: een ijsmijl in open water. Een record dat nog maar twee andere vrouwen in Nederland op hun naam hebben staan.

Gerda wilde eerder deze winter al de ijsmijl in haar eigen dorp zwemmen, maar het kwam er aldoor niet van. "Er was iedere keer weer wat. Kerst, nieuwjaar, maar vooral: te warm." Maar vandaag kan het eindelijk!

Ze heeft zich goed voorbereid op haar ijsmijl. De afgelopen weken heeft ze veel kunnen trainen en: kilo's erbij eten. "Je mag geen wetsuit aan, geen neopreen badmuts op en je niet insmeren met vaseline." Lichaamsvet is het enige wat helpt. "Puur om een isolatielaagje te hebben voor de ijsmijl."

Mantra

Een zwemofficial en een arts gaan mee. Gerda's schoonzus zal haar helpen met uit het water halen, afdrogen en aankleden. Daarna gaat ze de sauna in. ''Dat is echt de allerbeste plek om te zijn als je hebt ijsgezwommen. Ik hoop dat ik een uurtje later weer op temperatuur bent."

Gerda heeft er enorm veel zin in. Maar het is dubbel, want ze voelt ook weerstand vanwege de kou. "Er zal vast een punt komen dat ik denk: dit vind ik echt niet leuk meer. Dan zal ik m'n matra in moeten zetten: de kou is voor even, een ijsmijl voor het leven!"