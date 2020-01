Bert onwijs geschrokken van steen door raam: "Toen kwam ineens die klap"

WARMENHUIZEN - Onbegrip overheerst bij Bert Grandiek. Gisteravond zat hij met zijn vrouw in de woonkamer in hun huis in Warmenhuizen tv te kijken, toen er ineens een steen door het raam werd gegooid.

De dader wist weg te komen. "De televisie stond aan en we waren met elkaar in gesprek", zo schetst Bert de situatie van gisteravond tegen NH Nieuws. "Toen kwam er ineens die klap. Het was me toch een knal! We gingen kijken bij het raam en toen zagen we dat het echt stuk was."

