Tata Steel Chess gaat de wereld over: internet 'een zegen' voor het schaken

WIJK AAN ZEE - Het Tata Steel schaaktoernooi heeft zijn kneuterigheid behouden. Links en rechts worden in de cafés in het dorp onder het genot van een biertje analyses van de partijen gegeven op een geïmproviseerd podiumpje.

Zo sprak John van der Wiel in café De Zon een volle zaal toe. Deze live analyses zijn 'exclusief' voor de bezoekers daar. In de speelzaal zelf verzorgen Peter Leko en Sopiko Guramishvili analyses die via internet de hele wereld over gaan.

De analyses zijn een succes. Schaken is een sport die het goed doet op internet, vertelt Peter Doggers van de website Chess.com. "Je kunt schaken dankzij de twee dimensionale diagrammen heel goed weergeven. Dat werkt perfect."