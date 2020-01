AZ verslaat TOP Oss en is kwartfinalist KNVB-beker

AZ had veelal de bal in de openingsfase van het duel, maar grote kansen leverde dat niet op. Teun Koopmeiners was via een schot van afstand dicht bij een treffer, maar de poging van de aanvoerder ging naast. Toch kwam de ploeg van Slot nog voor de rust op voorsprong. Na een langdurige periode van balbezit kwam de bal bij Dani de Wit terecht, die het leer vanaf zestien meter langs Oss-doelman Ronald Koeman jr. wist te schieten (0-1). Myron Boadu had na voorbereidend werk van Owen Wijndal de 0-2 op zijn schoen, maar kwam net een teen te kort om de score te verdubbelen.