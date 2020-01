Kipwalhalla bevrijdt Beverwijk van 'vreselijke puist'

BEVERWIJK - Aanstaande maandag opent Kentucky Fried Chicken (KFC) haar deuren aan de Parallelweg in Beverwijk. En kipliefhebber of niet, de meeste Beverwijkers zijn daar blij mee. "We zijn eindelijk van die vreselijke puist bevrijd."

Het gaat dan om het het voormalige pand van onder meer Inden Meubelen. Een verpauperd en leegstaand winkelpand aan de voet van de Meubelboulevard. "We wachten hier al zo lang op; heel blij mee dat dat lelijke gebouw nu weg is. Dit toont weer als je Beverwijk binnenkomt", vertelt een voorbijganger tegenover NH Nieuws. Een ander - wars van kip: "Dit is wel positief, want het slooppand was een grote ergernis." Vandaag is het werk nog volop in uitvoering om de nieuwe KFC klaar te stomen. Later zal zich op dit nieuwe foodcenter ook een Burger King vestigen. Op deze plek opent KFC maandag haar deuren, het voormalige pand van Inden Meubelen. Tekst gaat verder onder de foto:

Noordhollandsacrhief / Gemeente Beverwijk

Co Backer van Gemeentebelangen Beverwijk loopt nog niet warm voor de 'impuls' aan de Parallelweg. "Ik woon in het centrum van Beverwijk, maar ik durf hier niet op de fiets naar toe te komen. Met angst moet ik hier oversteken, ik houd mijn hart vast." Ook twijfelt hij of de nieuwe aanwas verschil gaat maken voor de tanende Meubelboulevard, waar Beverwijk in het verleden nog om geroemd werd. "Ik hoop dat dit een stap is naar meer, maar ik heb mijn twijfels." Maandag om 11.00 uur opent de fastfoodketen haar deuren.