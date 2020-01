Biologische boerin vreest vogelgriep: ''Eén zieke gans laat z'n poepje los en ik ben de klos''

WINKEL - Voor pluimveehouders is de trek van vogels ieder jaar weer een onzekere periode. Berichten uit Duitsland over met vogelgriep besmette vogels wakkeren die angst dit jaar verder aan. Zeker bij biologisch boerin Silvie Boekhorst. ''Elk jaar leeft bij mij de angst dat één verkeerd poepje op mijn wei valt.''

NH Nieuws

Op haar boerderij in Winkel hebben 16.000 kippen weinig te klagen. De hennen kunnen overdag de keuze maken om warm binnen te blijven of naar buiten te gaan. Dat laatste maakt deze periode zo lastig. ''Je ziet gewoon hoe groot het stuk is waar ze kunnen lopen en als één zieke gans haar poepje hier loslaat en een kip pikt dat op, ben ik de klos.'' De kippen kan Silvie vanwege haar biologische keurmerk niet zomaar ophokken. ''Er zijn onaangekondigde controles en als ze niet buiten lopen gaat of mijn status d'r aan of ik krijg een boete.'' Aan de angst voor de vogelgriep kan de boerin zelf dus geen gehoor geven door de hokken dicht te houden. ''Nu heb ik elke dag het gevoel dat ik mijn kippen in gevaar breng.''

Quote ''Ik ben door mijn keuze verantwoordelijk voor andere bedrijven'' Silvie Boekhorst, Pluimveehouder

Vorige week riepen verschillende pluimveeorganisaties minister Corola Schouten nog op om preventief een ophokplicht in te stellen, maar zonder succes. ''Ik word daar heel onrustig van. Zelf zou ik zeggen: doe het preventief. Het is al in Duitsland en je hebt het niet in de hand, die beesten vliegen los rond.'' Tekst loopt door onder video

NH Nieuws