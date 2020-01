Onderzoeksraad over Turkish Airlines-crash: 'Wij zijn strikt onafhankelijk'

De Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) werkt strikt onafhankelijk en heeft geen aanpassingen aan het rapport van de Turkish Airlines-crash gedaan onder druk van Boeing of de Amerikaanse FAA. Dat zegt de OVV naar aanleiding van de ontstane ophef over het vermeende 'wegmoffelen' van een deelonderzoek naar de crash in februari 2009.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De OVV is vandaag het middelpunt van kritiek na een artikel van The New York Times waar een deelstudie van luchtvaartdeskundige Sidney Dekker wordt aangehaald. In het onderzoek van Dekker wordt duidelijk dat er belangrijke informatie van Boeing over de automatische piloot in de documentatie van het vliegtuig ontbrak. De piloten van de gecrashte Boeing 737-800 van Turkish Airlines kregen destijds voor een groot deel de schuld toebedeeld, terwijl Boeing volgens Dekker door het weglaten van zijn onderzoek teveel werd ontzien.

'Transparant'

Volgens de OVV hebben de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten (FAA) en Boeing alleen op conceptrapporten kunnen reageren en hebben zij geen invloed gehad op het eindrapport over de crash. De reacties en het commentaar van de Amerikanen zijn aan het rapport toegevoegd, zegt de OVV en werkt dus volgens eigen zeggen 'transparant.'

Wel zegt de OVV dat het niet publiceren van het rapport van Sidney Dekker in de 'huidige praktijk' niet meer zou kunnen en zegt tegenwoordig 'zoveel mogelijk bij het uitbrengen van zo'n rapport' publiceert. De raad heeft eerder vandaag besloten om het onderzoek van Dekker alsnog te publiceren.

Boeing 737 MAX

De vraag of er door Boeing en de Amerikaanse autoriteiten voldoende lering is getrokken uit het onderzoek naar het neerstorten van vlucht TK1951 in 2009, zou volgens de OVV onderdeel moeten uitmaken van het nog gaande onderzoek naar de recente ongevallen met Boeing 737 Max-vliegtuigen.