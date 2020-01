Wereldreiziger Mila (18) uit Bussum heeft eigen webshop opgezet vanuit haar slaapkamer: "Ik verdien aan reisverslaving"

BUSSUM - Voor de 18-jarige Mila is de wereld haar 'thuis'. Naar school in Utrecht, op vakantie naar Toronto en stage lopen in China: alle bestemmingen worden nauwgezet bijgehouden op een wereldkaart op haar slaapkamer. Dat is ook het kantoor van haar webshop met duurzame reisartikelen. En ja, vliegschaamte is dan wel op zijn plaats.