Amstelveners betalen bijna de hoofdprijs voor een huurwoning in vrije sector

Wie een huurwoning in Amstelveen zoekt, zal diep in de buidel moeten tasten. Alleen in Amsterdam is het huren van een woning duurder.

Zakelijk nieuwsplatform Business Insider heeft op basis van onderzoek door verhuurplatform Pararius op een rijtje gezet wat je gemiddeld per maand aan huur moet neertellen voor 100 vierkante meter. Dat onderzoek is in 33 gemeenten gehouden.

In Amstelveen is het huurbedrag 2.053 euro, gemeten in het vierde kwartaal van 2019. Alleen in Amsterdam betaal je landelijk gezien gemiddeld meer voor een huurwoning in de vrije sector: namelijk 2.368 euro.