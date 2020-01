Justin (14) uit Westzaan wilde eigen baas spelen en 'sleutelt' nu aan eigen toekomst

WESTZAAN - Justin Hulskamp is 14 jaar en gaat dagelijks naar het vmbo in Beverwijk. Hij is geen studiehoofd en werkt liever met zijn handen. Van het sleutelen aan zijn brommer wordt hij blij maar niet van een baas. Daarom heeft hij sinds 2019 een eigen bedrijf en werkt hij hard aan zijn toekomstdroom.

Steeds meer jongeren nemen het heft in eigen hand en starten een bedrijf. De ondernemers in spé worden ook steeds jonger. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal jonge ondernemers in zes jaar tijd is verdriedubbeld.

Bekijk meer verhalen over ondernemen op onze themapagina.